Mann fällt im Chemnitzer Stadtpark über 62-Jährige her

Der Täter wies einige Auffälligkeiten auf. Die Polizei hofft auf Hinweise von Parkbesuchern.

Im Chemnitzer Stadtpark ist eine 62-jährige Frau von einem Sexualstraftäter angegriffen worden. Der Vorfall hat sich laut Polizei bereits am Donnerstag vergangener Woche ereignet. Demnach war die Frau zwischen 17 und 18 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes in ein Gebüsch gezerrt worden. Dort sei es gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen...