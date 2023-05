Mann grölt zum Feiertag Nazipaolen in Chemnitzer Innenstadt

Die Polizei hatte am Donnerstag in die Chemnitzer Innenstadt ausrücken müssen. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, soll es dort durch einen 38-jährigen Mann zum Zeigen des Hitlergrußes und skandieren von Naziparolen gekommen sein. Das Treiben des Tatverdächtigen wurde von Zeugen gemeldet, sodass die Polizei dann am Nachmittag am Neumarkt im Einsatz...