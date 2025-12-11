MENÜ
  • Mann prallt gegen Straßenbahn in Chemnitz

Chemnitz
Mann prallt gegen Straßenbahn in Chemnitz
Redakteur
Von Elisa Leimert
Am Morgen ist ein Mann mit einer Straßenbahn auf der Bernsdorfer Straße kollidiert und wurde verletzt.

An der Straßenbahnhaltestelle Bernsbachplatz ist am Donnerstagmorgen ein 55-Jähriger mit einer Straßenbahn kollidiert. Laut Polizei habe er sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfall sei gegen 8.10 Uhr auf der Bernsdorfer Straße Höhe Südbahnstraße passiert. Zum genauen Unfallhergang macht die Polizei aktuell keine Angaben....
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
