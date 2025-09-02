Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“

Chemnitz
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Der Kontrast könnte kaum größer sein. Eine neugebaute hochmoderne Schule nebenan, die schick gemachte Kulturhauptstadtzentrale in der früheren Hartmannfabrik dahinter. Und vorn, direkt an der Hartmannstraße, der Altbau mit der Hausnummer 17. Das vermutlich mehr als 100 Jahre alte Haus hat Charme, aber seine besten Jahre hinter sich. Von...
