Marode Plätze und Hallen: Chemnitz baut auf Geld aus der Sport-Milliarde des Bundes

Chemnitz
Berlin will Städten und Gemeinden dabei helfen, ihre in die Jahre gekommenen Sportanlagen wieder auf Vordermann zu bringen. Chemnitz geht mit fünf Projekten ins Rennen. Schon im Februar fällt eine erste Entscheidung.
Die Chemnitzer Sportler und ihre Vereine erhalten nicht wenig Geld und Unterstützung aus dem Rathaus. Dennoch reicht es hinten und vorn nicht, um alle Anlagen bestmöglich in Schuss zu halten oder wieder auf Vordermann zu bringen.
