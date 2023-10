Massive Verstöße gegen Bauvorgaben: Droht Eigenheimen in Chemnitzer Siedlung der Abriss?

In einem Wohngebiet am Rande der Stadt haben Häuslebauer offenbar reihenweise gegen Vorschriften verstoßen. Nun droht ihnen erheblicher Ärger. Denn das Rathaus ist aufgefordert, für Ordnung sorgen.

Als Häuslebauer kann man es wahrlich schlechter treffen. Die Lage „wunderschön grün und ruhig im Norden von Chemnitz“, heißt es in einem aktuellen Immobilien-Exposé, „gelegen nicht weit zur Autobahn Chemnitz-Glösa oder Chemnitz-Ost und in die City“. Der Ausblick gehe weit in die Ferne, ein Naturschutzgebiet schließe sich in wenigen...