Matcha-Trend in Chemnitz: Wo es ihn gibt, was er kostet und welche Geschmacksrichtung besonders gefragt ist

Matcha-Tee erlebt derzeit einen regelrechten Hype – vor allem unter jungen Leuten. Auch in Chemnitz findet man das grüne Trendgetränk mittlerweile an vielen Orten.

Ella hat sich gerade einen Erdbeer-Matcha-Latte gekauft und fotografiert das farbenfrohe Getränk für ihre Instagram-Story. Schon im Sommer war der Teenagerin, die gemeinsam mit ihrer Mutter im Café sitzt, der grüne Latte-Trend in sozialen Netzwerken aufgefallen. Seitdem fragte sie sich: Was ist das eigentlich für ein grünes Getränk, das...