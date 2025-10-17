Matcha-Trend in Chemnitz: Wo es ihn gibt, was er kostet und welche Geschmacksrichtung besonders gefragt ist

Chemnitz
Matcha-Tee erlebt derzeit einen regelrechten Hype – vor allem unter jungen Leuten. Auch in Chemnitz findet man das grüne Trendgetränk mittlerweile an vielen Orten.
Ella hat sich gerade einen Erdbeer-Matcha-Latte gekauft und fotografiert das farbenfrohe Getränk für ihre Instagram-Story. Schon im Sommer war der Teenagerin, die gemeinsam mit ihrer Mutter im Café sitzt, der grüne Latte-Trend in sozialen Netzwerken aufgefallen. Seitdem fragte sie sich: Was ist das eigentlich für ein grünes Getränk, das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.