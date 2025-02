Mehr als doppelt so groß wie bisher: Fahrradhändler öffnet in Chemnitz an neuem Standort

XXL Emporon ist aus der Markthalle aus- und in einen früheren Baumarkt eingezogen. Das erwartet Kunden in der neuen Halle.

Diese Halle hat schon so einiges erlebt: einst ein Baumarkt, dann leergezogen und schließlich in den Hochzeiten der Coronapandemie das größte Testzentrum der Stadt. Nun werden in dem Gebäude an der Hermann-Pöge-Straße Fahrräder verkauft. Am Mittwoch, 5. Februar öffnet das Unternehmen XXL Emporon dort seine neue Filiale.