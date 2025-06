Braucht es mehr digitale Tafeln an Schulen in Limbach-Oberfrohna? Bild: Symbolbild: Wieland Josch/Archiv

Braucht es mehr digitale Tafeln an Schulen in Limbach-Oberfrohna? Bild: Symbolbild: Wieland Josch/Archiv

Chemnitz Umland 24.06.2025

Mehr digitale Tafeln an Schulen in Limbach-Oberfrohna: Was vier Lehrer dazu sagen

69 digitale Tafeln sind an den städtischen Schulen bereits im Einsatz. Weitere sollen folgen. Im Stadtrat sorgte das für Diskussionen. Besonders unter Pädagogen herrschen unterschiedliche Meinungen. Brauchen die städtischen Schulen in Limbach-Oberfrohna mehr digitale Tafeln? Und sollten diese Tafeln herkömmliche Kreidetafeln ersetzen? Diese Fragen diskutierte zuletzt der Stadtrat. Hintergrund sind Pläne der Stadtverwaltung, die knapp 237.000 Euro in die Anschaffung der Tafeln investieren möchte. Besonders das Albert-Schweitzer-Gymnasium... Brauchen die städtischen Schulen in Limbach-Oberfrohna mehr digitale Tafeln? Und sollten diese Tafeln herkömmliche Kreidetafeln ersetzen? Diese Fragen diskutierte zuletzt der Stadtrat. Hintergrund sind Pläne der Stadtverwaltung, die knapp 237.000 Euro in die Anschaffung der Tafeln investieren möchte. Besonders das Albert-Schweitzer-Gymnasium... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden