Mehrere Gruppen zeigen Hitlergruß in Chemnitz

In Chemnitz haben zwei Männergruppen am Samstagabend den Hitlergruß gezeigt - deshalb erwartet sie nun eine Anzeige. Eine vierköpfige Gruppe habe am Samstagabend mehrfach die verfassungsfeindliche Geste am Ufer der Chemnitz gezeigt, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Als die alarmierten Beamten die Männer mit dem Tatvorwurf konfrontierten, beleidigte ein 25-Jähriger einen der Polizisten.

Eine weitere Gruppe hatte am Samstagnachmittag im Zentrum von Chemnitz auf sich aufmerksam gemacht. Auch hier zeigten mehrere Männer wiederholt den Hitlergruß. Die Polizei konnte diese allerdings nicht mehr ausfindig machen. Gegen beide Gruppen wurden Ermittlungen aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. (dpa)