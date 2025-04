Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Mühlau

An der Einfahrt der Fabrikstraße auf die Reitzenhainer Straße kam es zur Kollision. Die beiden betroffenen Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Am Sonntagnachmittag ist es in Mühlau an der Einfahrt der Fabrikstraße zur Reitzenhainer Straße zu einer Kollision zwischen zwei Pkw gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 25-jährige Frau mit dem Dacia die Fabrikstraße in Richtung Reitzenhainer Straße, der 46-jährige Subaru-Fahrer war zur selben Zeit auf der vorfahrtsberechtigten...