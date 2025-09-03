Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Mehrere Züge fallen zwischen Chemnitz und Leipzig aus

Ein Regionalexpress auf der Strecke Leipzig – Chemnitz.
Ein Regionalexpress auf der Strecke Leipzig – Chemnitz. Bild: Ingolf Wappler
Ein Regionalexpress auf der Strecke Leipzig – Chemnitz.
Ein Regionalexpress auf der Strecke Leipzig – Chemnitz. Bild: Ingolf Wappler
Chemnitz
Mehrere Züge fallen zwischen Chemnitz und Leipzig aus
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Strecke ist momentan in beide Richtungen gesperrt.

Chemnitz.

Mehrere Züge fallen gerade zwischen Leipzig und Chemnitz aus. Hintergrund ist eine Streckensperrung zwischen Bad Lausick und Belgershain. Laut Bundespolizei gab es in den frühen Morgenstunden einen Notarzt-Einsatz, eine Person wurde gegen 5.45 Uhr von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Zugbegleiterin musste nach einem Schock ärztlich behandelt werden.

Die Bundespolizei kann noch nicht sagen, wie lange der Einsatz dauert. In der Bahn-App wird der Zug 10.31 Uhr von Chemnitz, allerdings mit 20 Minuten Verspätung, noch angezeigt. Der Zug von Leipzig um 9.21 Uhr soll mit 30 Minuten Verspätung wieder fahren. (cma)

Wenn Sie das Gefühl haben, in einer ausweglosen Lebenslage zu sein, und über Suizid nachdenken, sollten Sie nicht zögern, Hilfe zu suchen. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar unter 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie online unter www.telefonseelsorge.de.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09.08.2025
1 min.
Zugverkehr zwischen Chemnitz und Zwickau läuft nach Polizei-Einsatz wieder
Die Bundespolizei ist auf der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Hof im Einsatz.
Auf der Strecke soll es am Samstagvormittag einen Unfall mit Personenschaden gegeben haben.
Denise Märkisch
30.07.2025
1 min.
Polizeieinsatz an der Plauener Friedensbrücke
Ein Einsatz von Polizei und Rettungsfahrzeugen am Dienstag gegen 19 Uhr zog die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich.
Ein Aufgebot von Polizei- und Notfallwagen zog die Aufmerksamkeit von Passanten in Plauen auf sich. Es ging um einen jungen Mann.
Cornelia Henze
Mehr Artikel