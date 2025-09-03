Mehrere Züge fallen zwischen Chemnitz und Leipzig aus

Die Strecke ist momentan in beide Richtungen gesperrt.

Chemnitz. Mehrere Züge fallen gerade zwischen Leipzig und Chemnitz aus. Hintergrund ist eine Streckensperrung zwischen Bad Lausick und Belgershain. Laut Bundespolizei gab es in den frühen Morgenstunden einen Notarzt-Einsatz, eine Person wurde gegen 5.45 Uhr von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Zugbegleiterin musste nach einem Schock ärztlich behandelt werden.

Die Bundespolizei kann noch nicht sagen, wie lange der Einsatz dauert. In der Bahn-App wird der Zug 10.31 Uhr von Chemnitz, allerdings mit 20 Minuten Verspätung, noch angezeigt. Der Zug von Leipzig um 9.21 Uhr soll mit 30 Minuten Verspätung wieder fahren. (cma)

Wenn Sie das Gefühl haben, in einer ausweglosen Lebenslage zu sein, und über Suizid nachdenken, sollten Sie nicht zögern, Hilfe zu suchen. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar unter 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie online unter www.telefonseelsorge.de.