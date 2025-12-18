Mein Weihnachtsmarkt, dein Weihnachtsmarkt: Chemnitz oder Annaberg – wo ist es schöner?

In der Weihnachtszeit will man viel entdecken. Die Chemnitzer tingeln ins Erzgebirge und umgekehrt. Zeit für einen Vergleich. Dafür besuchten Katrin Kablau aus der Annaberger und Denise Märkisch aus der Chemnitzer Redaktion sich gegenseitig. Heute: die Erzgebirgerin in der Großstadt.

Schöne Bescherung. Das erste Licht, was Erzgebirger auf der Fahrt zum Chemnitzer Weihnachtsmarkt an diesem Nachmittag sehen, ist das Rot des mobilen Blitzers (zusätzlich zu zwei stationären auf der B 174). Weshalb hab' ich mich aufs Weihnachtsmarkt-Battle mit der Chemnitzer Lokalchefin eingelassen? Zahlreiche Autos mit Chemnitzern sind doch...