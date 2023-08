Messer und Gehhilfe als Waffen: Schlägerei in Chemnitz endet blutig

Vor einem Supermarkt an der Straße Usti nad Labem in Chemnitz sind am Mittwochabend ein 31-Jähriger und eine Gruppe aneinander geraten. Laut ersten Informationen der Polizei griff der Mann, der ein Messer bei sich trug, die Gruppe an. Diese wusste sich aber offenbar zu verteidigen. Eine Person verteidigte sich mit einer Gehhilfe. Konkret soll...