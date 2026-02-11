MENÜ
  • Migration und ihre Folgen: So sieht es an den Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien aus

Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund machen einen immer größeren Teil der Chemnitzer Schüler aus. Doch das Bild ist alles andere als einheitlich.
Chemnitz
Migration und ihre Folgen: So sieht es an den Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien aus
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tausende Chemnitzer Eltern melden ihre Kinder in den kommenden Wochen an einer Oberschule oder einem Gymnasium an. Dort werden sie auf Gleichaltrige mit Wurzeln in aller Welt treffen. „Freie Presse“ zeigt einen Überblick zu den aktuellen Zahlen.

Gymnasium oder Oberschule? Für die Eltern Chemnitzer Viertklässler steht in diesen Wochen eine wichtige Entscheidung an. Die Erfahrung zeigt: Nicht immer ist die nächstgelegene Schule die erste Wahl.
Erschienen am: 11.02.2026 | 05:00 Uhr
