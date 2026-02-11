Migration und ihre Folgen: So sieht es an den Chemnitzer Oberschulen und Gymnasien aus

Tausende Chemnitzer Eltern melden ihre Kinder in den kommenden Wochen an einer Oberschule oder einem Gymnasium an. Dort werden sie auf Gleichaltrige mit Wurzeln in aller Welt treffen. „Freie Presse“ zeigt einen Überblick zu den aktuellen Zahlen.

Gymnasium oder Oberschule? Für die Eltern Chemnitzer Viertklässler steht in diesen Wochen eine wichtige Entscheidung an. Die Erfahrung zeigt: Nicht immer ist die nächstgelegene Schule die erste Wahl.