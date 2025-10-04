Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mineralwasser oder Leitungswasser? Warum es in Lichtenau einen Wassersommelier gibt

Tom Roßeck ist Wassersommelier und verkostet Lichtenauer Mineralwasser. Am 7. Oktober lädt er zu einem Vortrag ein.
Tom Roßeck ist Wassersommelier und verkostet Lichtenauer Mineralwasser. Am 7. Oktober lädt er zu einem Vortrag ein.
Chemnitz Umland
Mineralwasser oder Leitungswasser? Warum es in Lichtenau einen Wassersommelier gibt
Von Bettina Junge
Ein Wassersommelier sorgt für Verwunderung. Wasser ist nicht gleich Wasser, betont Tom Roßeck. Er erklärt, wie Mineralstoffe und Herkunft den Geschmack beeinflussen.

Beim Sommelier (Sommelière - weiblich) denkt man sofort an einen Weinkenner, der einem in einem Restaurant einen Wein empfiehlt. Doch inzwischen gibt es Experten für Bier, Brot, Fleisch oder Käse. Es gibt keine geschützte Bezeichnung für den Beruf des Sommeliers, so wie man es zum Beispiel für den Handwerksmeister kennt. IHK und andere...
