Mineralwasser oder Leitungswasser? Warum es in Lichtenau einen Wassersommelier gibt

Chemnitz Umland
Ein Wassersommelier sorgt für Verwunderung. Wasser ist nicht gleich Wasser, betont Tom Roßeck. Er erklärt, wie Mineralstoffe und Herkunft den Geschmack beeinflussen.
Beim Sommelier (Sommelière - weiblich) denkt man sofort an einen Weinkenner, der einem in einem Restaurant einen Wein empfiehlt. Doch inzwischen gibt es Experten für Bier, Brot, Fleisch oder Käse. Es gibt keine geschützte Bezeichnung für den Beruf des Sommeliers, so wie man es zum Beispiel für den Handwerksmeister kennt. IHK und andere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.