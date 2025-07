Mit 2,6 Promille auf der B 95: Betrunkener Passant löst in Chemnitz Unfall aus

Der Mann lief bei vollem Verkehr auf der Fahrbahn der Leipziger Straße. Ein Autofahrer bremste – und es kam zu einer Kettenreaktion.

Ein betrunkener Mann hat auf der Leipziger Straße einen Unfall ausgelöst. Nach Polizeiangaben lief der 30-Jährige am Montag gegen 18 Uhr bei vollem Verkehr zwischen der Autobahnauffahrt und dem Unger-Park mittig auf beiden Fahrstreifen hin und her und behinderte so die Fahrzeuge. Ein 62-Jähriger, der mit seinem Auto stadtauswärts unterwegs...