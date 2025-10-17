Mit Ansage ins Winter-Chaos? Chemnitz will Winterdienst radikal zusammenstreichen

Chemnitz
Wegen des Sparkurses der Stadt soll auf vielen Straßen künftig gar nicht mehr geräumt oder gestreut werden. Selbst für wichtige Verkehrswege ist keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mehr vorgesehen.
Der Winterdienst in Chemnitz soll künftig mit etwa einem Drittel weniger Geld auskommen. Das hat der Stadtrat bereits vor Monaten beschlossen, als Teil eines millionenschweren Sparpaketes. Welche Auswirkungen das für die Chemnitzerinnen und Chemnitzer bedeutet, geht aus dem nun vorliegenden Entwurf des entsprechenden Winterdienstkonzeptes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.