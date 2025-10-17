Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mit Ansage ins Winter-Chaos? Chemnitz will Winterdienst radikal zusammenstreichen

Bei Schnee und Eis müssen sich die Chemnitzer auf größere Einschränkungen einrichten.
Bei Schnee und Eis müssen sich die Chemnitzer auf größere Einschränkungen einrichten.
Chemnitz
Mit Ansage ins Winter-Chaos? Chemnitz will Winterdienst radikal zusammenstreichen
Von Michael Müller
Wegen des Sparkurses der Stadt soll auf vielen Straßen künftig gar nicht mehr geräumt oder gestreut werden. Selbst für wichtige Verkehrswege ist keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mehr vorgesehen.

Der Winterdienst in Chemnitz soll künftig mit etwa einem Drittel weniger Geld auskommen. Das hat der Stadtrat bereits vor Monaten beschlossen, als Teil eines millionenschweren Sparpaketes. Welche Auswirkungen das für die Chemnitzerinnen und Chemnitzer bedeutet, geht aus dem nun vorliegenden Entwurf des entsprechenden Winterdienstkonzeptes...
