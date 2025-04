Mit Ikarus und Ifa auf Tour: Wer im DDR-Style nach Chemnitz mitfahren will, muss schnell sein

„Oldtimerbus trifft Fahrzeuggeschichte“ heißt das Angebot von vier Museen der Region, die sich alle mit der Fahrzeuggeschichte befassen. Der erste Termin ist schon ausgebucht. Und es gibt es eine Besonderheit.

Dass die Region vor allem bei Motorrädern Fahrzeuggeschichte geschrieben hat, davon zeugt nicht zuletzt die Dichte an Museen. Schloss Augustusburg, das Deutsche Enduro Museum in Zschopau, das Fahrzeugmuseum in Chemnitz und Schloss Wildeck in Zschopau gehören dazu. Wenn man diese Museen an einem Tag und dann auch noch im historischen Ikarus...