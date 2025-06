Mit knallrotem Kanu zum Knappteich: Das Chemnitzer Yorckgebiet feiert mit einer Überraschung

Wer schippert am schnellsten mit Paddelboot, Kanu oder Kajak über das Gewässer? Am Samstag können Kids ab 12 und Erwachsene auf die nasse Rennstrecke. Das ist aber noch nicht alles am Wochenende im Yorckgebiet.

Thomas Lieber und Ralf Puschmann schleppen am Dienstagnachmittag ein rotes Kanu zum Knappteich. Ein Ruderboot liegt bereits im Wasser. Die Sonne scheint, es weht kein Lüftchen – perfekt für eine Runde auf dem Gewässer im Yorckgebiet. Doch was so gemütlich aussieht, ist die Vorbereitung für etwas Großes: Am Samstag soll die erste...