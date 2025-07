Mit Kraftklub auf der Bühne: Wer ist der Chor vom Schauspielhaus-Dach?

„Schief in jedem Chor“ haben die Mitglieder von „D′accord“ mit Kraftklub gesungen. Es ist der angesagteste Chor von Chemnitz. Mit der Leiterin hat er einen Profi, der auf richtige Töne achtet.

Die Stühle im Raum reichen gerade so. Dabei sind an diesem Montag in den Sommerferien noch nicht einmal alle Chormitglieder da. Sieben Männer und 14 Frauen sind es heute. Wären alle da, würden 30 Stühle gebraucht. Die Sänger und Sängerinnen sitzen im Kreis im „Hot Super“, einem noch recht jungen Raum für Kultur am Brühl. Chorleiterin...