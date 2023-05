Mit lauter Musik und guter Laune: Schalmeien in Hartmannsdorf feiern ihr 50. Jubiläum

Mit Pauken und Trompeten, wie es im Volksmund heißt, zelebriert die Schalmeienzunft in Hartmannsdorf am Pfingstwochenende ihr 50. Jubiläum. Bereits auf dem Weg zum Festgelände im Gewerbegebiet war am Samstagnachmittag nur schwer zu überhören, dass in der Gemeinde ein rundes Jubiläum gefeiert wird. Schon von weitem war die Kapellenmusik im Ort zu...