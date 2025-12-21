Mit Regenschirm und Cape in der ersten Reihe: Weihnachtszirkus Chemnitz lockt mit spektakulärer Wassershow

Zum dritten Mal lädt Zirkusdirektor Norbert Friedrich zum Weihnachtszirkus auf den Hartmannplatz in Chemnitz. Und dieses Jahr geht es in der Manege nass zu. Was dahinter steckt und wer die ersten Zuschauer waren.

Noch bevor der Weihnachtszirkus Chemnitz am Donnerstag offiziell seine Tore geöffnet hatte, gehörte die Manege traditionell einem besonderen Publikum. Zur Vorpremiere lädt der Zirkus jedes Jahr Kinder aus Heimen, Förderschulen sowie Menschen aus sozialen Einrichtungen ein, die sich einen regulären Besuch sonst kaum leisten könnten. Auch in...