  • Mit Regenschirm und Cape in der ersten Reihe: Weihnachtszirkus Chemnitz lockt mit spektakulärer Wassershow

Für einen Moment den harten Alltag vergessen - Silvio Neßmann mit seiner Begleitung und Enkel Lion.
Für einen Moment den harten Alltag vergessen - Silvio Neßmann mit seiner Begleitung und Enkel Lion. Bild: Ralf Jerke
Das Highlight der Weihnachtsshow ist eine Wasserbühne mit zwölf Metern Durchmesser.
Das Highlight der Weihnachtsshow ist eine Wasserbühne mit zwölf Metern Durchmesser. Bild: Ralf Jerke
Mit Regenschirmen und Capes vor dem Wasser geschützt verfolgen die Kinder das Geschehen in der ersten Reihe.
Mit Regenschirmen und Capes vor dem Wasser geschützt verfolgen die Kinder das Geschehen in der ersten Reihe. Bild: Ralf Jerke
Ruslan Urunov kümmert sich um die komplexe Technik der Wasserbühne.
Ruslan Urunov kümmert sich um die komplexe Technik der Wasserbühne. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Mit Regenschirm und Cape in der ersten Reihe: Weihnachtszirkus Chemnitz lockt mit spektakulärer Wassershow
Von Ralf Jerke
Zum dritten Mal lädt Zirkusdirektor Norbert Friedrich zum Weihnachtszirkus auf den Hartmannplatz in Chemnitz. Und dieses Jahr geht es in der Manege nass zu. Was dahinter steckt und wer die ersten Zuschauer waren.

Noch bevor der Weihnachtszirkus Chemnitz am Donnerstag offiziell seine Tore geöffnet hatte, gehörte die Manege traditionell einem besonderen Publikum. Zur Vorpremiere lädt der Zirkus jedes Jahr Kinder aus Heimen, Förderschulen sowie Menschen aus sozialen Einrichtungen ein, die sich einen regulären Besuch sonst kaum leisten könnten. Auch in...
