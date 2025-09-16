Mit Schere, Herz und Fön: Friseure im Chemnitzer Obdachlosentreff

Chemnitz
Die Barber Angels sind ein Verein, in dem sich Friseure engagieren, um Bedürftigen kostenlos die Haare zu schneiden. Eine von ihnen erklärt, warum dabei schwarze Lederkutten helfen.
Der Mann, der auf dem Stuhl in der Obdachlosenunterkunft „Haltestelle“ Platz nimmt, sieht ungepflegt aus. Die Haare sind zu lang, der Bart wirkt ungleichmäßig und ebenfalls zu lang. Schweigend lässt er sich rasieren und das Haar schneiden. Sein Blick geht in den Raum, in dem Friseurinnen stehen, Pressevertreter und andere Menschen, denen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.