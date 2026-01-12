Mit Schwerlastkran und Hebebühne: Chemnitzer Weihnachtsbaum ist Geschichte

Chemnitz
Er war der höchste Baum auf einem Weihnachtsmarkt in Sachsen. Aber dieser Ruhm dauert nicht ewig. Am Montag wurde der Chemnitzer Baum aufwendig abgetragen.
Noch bis Dienstag wird es dauern, dann ist auch die letzte öffentliche Weihnachtsdeko in der Chemnitzer Innenstadt verschwunden. Am Montag musste schon der Weihnachtsbaum daran glauben. Mitarbeiter des Grünflächenamtes trugen ihn ab. Das ist schon aufgrund der Höhe des Baumes in jedem Jahr ein echtes Unterfangen. Bei der offiziellen Vermessung...
