„Mit Sinnen“-Festival steigt an der Talsperre Euba

Ab Freitagnachmittag bis zum Ausklang am frühen Sonntagmorgen soll es Mitmach-Angebote und Unterhaltung geben.

Chemnitz. Das Gelände an der Talsperre Euba ist vom 5. bis 7. September Austragungsort des „Mit Sinnen“-Festivals, das Musik, Workshops und Kleinkunst bieten will. Wie der Veranstalter, der Verein gleichen Namens, mitteilt, lautet das Motto des „verrückt-bunten“ Festivals „Into the Wyld“. Es beginnt am Freitagnachmittag, gefeiert wird bis zum frühen Sonntagmorgen, teilte Sebastian Steger vom Verein mit. Mit dabei sein werden nach seinen Angaben fast 50 Künstler und Bands, die eine Mischung von Electro bis Rock bieten, unter anderem „Superflu“ und „Babetta“. Vorgesehen sind während des Festivals 15 Workshops, eine Theaterbühne für Kinder und Erwachsene sowie kuriose und originelle Aktivitäten. (gp) Foto: Andreas Seidel/Archiv

Der Eintritt kostet für das gesamte Festival 43,50 Euro pro Person, das Tagesticket am Freitag 27 Euro, am Samstag 34,70 Euro. Detaillierte Informationen zum Programm stehen im Internet. www.mitsinnen.me