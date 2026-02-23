Mitarbeiter des Chemnitzer Congress-Hotels suchen selbst neuen Betreiber

Das Team für den Neustart im höchsten Haus am Platz steht schon. Die Gewerkschaft hat nun Bewerbungsschreiben an 15 Unternehmen geschickt.

Chemnitz. „Kult-Hotel mit Dream-Team sucht neuen Betreiber mit Herz und Vision“ – unter dieser Überschrift hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Namen der Beschäftigten des Congress Hotels Bewerbungsunterlagen an 15 Hotelketten verschickt.

Der Vorteil für einen möglichen Investor: Das Team ist eingespielt. „Einige von uns arbeiten schon seit über 20 Jahren im Congress Hotel und kennen es wie die eigene Westentasche. Deshalb sind wir uns sicher: Das Hotel hat noch viel Potenzial – und wir sind bereit, es zu heben“, steht im Motivationsschreiben.

Der „Lebenslauf“ gibt Aufschluss über den Werdegang des Hotels: Von der „Ausbildung“ („Bauzeit 1969 bis 1974“) über die „Arbeitserfahrung“ („volle Auslastung im Jahr der Kulturhauptstadt 2025“) bis hin zu „Fähigkeiten“ wie dem Panoramablick aus dem Restaurant im 26. Stock.

Im Januar hatte die Betreibergesellschaft Maya Hotel Operations die Schließung des Congress-Hotels angekündigt und die rund 40 Beschäftigten vor eine ungewisse Zukunft gestellt. Ein Sozialplan gibt es nicht. Zumindest die Azubis des dritten Lehrjahres sollen ihre Ausbildung in einem Hotel in Zwickau beenden können. (cma)

Interessierte Hotelbetreiber können sich unter der E-Mail [email protected] melden.