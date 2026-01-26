Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz

Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Kurz vor Geschäftsschluss ist es am Montagabend in der Volksbank-Filiale in der Inneren Klosterstraße in Chemnitz zu einem Überfall gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, soll ein Mann gegen 18 Uhr die Filiale betreten haben. Am Schalter soll er die 39-jährige Mitarbeiterin aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Dabei...