Mobiler Blitzer in Chemnitz besprüht

Mit weißer Farbe wurde die Scheibe bedeckt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Unbekannte haben auf der B174 in Chemnitz am Donnerstag einen mobilen Blitzer beschmiert. Mit weißer Farbe wurde die Scheibe des stadtauswärts stehenden Geräts verdeckt. Die Polizei hatte am Nachmittag noch keine Kenntnis von dem Vorfall, bestätigt aber einen ganz ähnlichen Fall, der sich vor zweieinhalb Wochen ereignet hat. Damals stand ein...