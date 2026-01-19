Modelltage 2026: Große Modellbau- und Spielewelt in der Messe Chemnitz

Am 24. und 25. Januar verwandelt sich die Messe Chemnitz in ein Paradies für Modellbau-Fans. Erstmals ergänzen die Spieletage das vielfältige Angebot.

Am 24. und 25. Januar steht die Messe Chemnitz ganz im Zeichen des Modellbaus. In Halle 1 präsentieren Vereine über 40 Eisenbahnanlagen. Besucher können Führerstandsimulatoren nutzen oder Bastelstationen besuchen. Halle 2 bietet einen 500 Quadratmeter großen Truck-Parcours mit Tag- und Nachtsimulation. Zudem finden Rennen der sächsischen...