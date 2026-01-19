MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Modelltage 2026: Große Modellbau- und Spielewelt in der Messe Chemnitz

Die gezeigten Modellbahnen reichen geografisch vom Erzgebirge bis nach Rügen.
Die gezeigten Modellbahnen reichen geografisch vom Erzgebirge bis nach Rügen. Bild: Christian Schubert
Die gezeigten Modellbahnen reichen geografisch vom Erzgebirge bis nach Rügen.
Die gezeigten Modellbahnen reichen geografisch vom Erzgebirge bis nach Rügen. Bild: Christian Schubert
Chemnitz
Modelltage 2026: Große Modellbau- und Spielewelt in der Messe Chemnitz
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 24. und 25. Januar verwandelt sich die Messe Chemnitz in ein Paradies für Modellbau-Fans. Erstmals ergänzen die Spieletage das vielfältige Angebot.

Am 24. und 25. Januar steht die Messe Chemnitz ganz im Zeichen des Modellbaus. In Halle 1 präsentieren Vereine über 40 Eisenbahnanlagen. Besucher können Führerstandsimulatoren nutzen oder Bastelstationen besuchen. Halle 2 bietet einen 500 Quadratmeter großen Truck-Parcours mit Tag- und Nachtsimulation. Zudem finden Rennen der sächsischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
1 min.
Eine kleine Welt zum Staunen bei den Chemnitzer Modelltagen
Freunde von Modelleisenbahnen, ferngesteuerten Autos und Spielen kommen am Wochenende in der Messe auf ihre Kosten.
Heiko Hößler
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
14:35 Uhr
1 min.
Schwere Körperverletzung in Chemnitz: 44-Jähriger nach Messerangriff festgenommen
Ein Streit endete am Freitag für einen 61-Jährigen mit Schnittwunden. Foto: Carsten Rehder/dpa
Nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Morgenleite erlitt ein 61-Jähriger Schnittverletzungen.
Luisa Ederle
Mehr Artikel