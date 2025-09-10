Molekularküche wird auf dem Chemnitzer Neumarkt aufgebaut

In einer Woche laden die Chemiker der TU Chemnitz in ein Experimentierlabor neben dem Rathaus ein. Eine Kostprobe ist gewünscht.

Chemnitz. Am 17. September feiert die Aktion „ChemKitchen“ der TU Chemnitz Premiere. Von 14 bis 17 Uhr werden Professor Robert Kretschmer und sein Team vom Institut für Chemie ein molekulares Kochstudio auf dem Neumarkt aufbauen. „Wer Lust hat, kann in die faszinierende Welt der molekularen Küche eintauchen und sich überraschen lassen von rauchenden Drinks, dahinschmelzender Schokolade und innovativen Geschmackserlebnissen, die alle Sinne begeistern“, kündigt der Professor an.

Dabei soll ausprobiert werden, welchen Einfluss die Temperatur auf den Geschmack von Schokolade hat, wie man Bubble Tea selbst machen kann und wie man auch ohne Kühlschrank zu leckerem Eis kommt. Dazu wird es Vorträge über die „Chemie des Essens“ geben. (cma)