Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Morgenstau am Freitag auf der A 72 bei Chemnitz: Das war ein Grund

Auf der A 72 staut es sich derzeit immer wieder mal in Höhe Chemnitz. Ein Grund ist eine Baustelle, am Freitag kam ein Unfall dazu.
Auf der A 72 staut es sich derzeit immer wieder mal in Höhe Chemnitz. Ein Grund ist eine Baustelle, am Freitag kam ein Unfall dazu. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Auf der A 72 staut es sich derzeit immer wieder mal in Höhe Chemnitz. Ein Grund ist eine Baustelle, am Freitag kam ein Unfall dazu.
Auf der A 72 staut es sich derzeit immer wieder mal in Höhe Chemnitz. Ein Grund ist eine Baustelle, am Freitag kam ein Unfall dazu. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Morgenstau am Freitag auf der A 72 bei Chemnitz: Das war ein Grund
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis zu einer halben Stunde Rückstau mussten Pendler am Freitagmorgen wegen der Baustelle an der Auffahrt Chemnitz-Süd Richtung Leipzig hinnehmen. Doch es gab an einer anderen Stelle noch einen Vorfall.

Die A 72 wird derzeit in Höhe Chemnitz immer mal wieder zum Nadelöhr. Mal läuft der Verkehr an der Baustelle Auffahrt Chemnitz-Süd, mal staut es sich weit bis vor Chemnitz aus Stollberger Richtung zurück. So auch am Freitagmorgen wieder. Bis zu 30 Minuten mehr Fahrzeit wiesen entsprechende Apps aus. Ein Grund könnte auch ein Unfall an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
17:47 Uhr
2 min.
Wegen Fußballspiel in Chemnitz: Pendler auf geplagter RE6-Linie stehen gelassen
Ob mit oder ohne Fußballfans: Viele Reisende nutzen täglich den RE 6, wie ein Foto vom Hauptbahnhof Leipzig aus dem Frühjahr 2025 zeigt.
Am Mittwochabend tritt in der Regionalliga Chemie Leipzig beim Chemnitzer FC an. Die Anreise von Leipziger Fans führte zu Frust bei Fahrgästen der MRB.
Susanne Kiwitter
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
12.08.2025
1 min.
Transporter fährt auf Schilderwagen: Zeitweise Vollsperrung auf der A 4 bei Chemnitz
Nach einem Unfall war die A 4 am Dienstagvormittag in Richtung Frankfurt voll gesperrt.
Wegen des Unfalls konnte die Fahrspur in Richtung Frankfurt für eineinhalb Stunden nicht genutzt werden. Mittlerweile ist sie aber wieder frei.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel