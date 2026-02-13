Motocross-Kids für Freestyle-Show in Messe Chemnitz gesucht

Bei der Extremsport-Veranstaltung in Chemnitz sollen acht Nachwuchs-Motocrosser als „Einlauf-Kids“ fungieren. Bewerbungen nimmt FMX-Weltmeister und X-Games-Gewinner Luc Ackermann entgegen.

Für die Extremsport-Veranstaltung „Go Big Or Go Home“ am 7. März in der Messe Chemnitz werden acht Nachwuchs-Motocrosser gesucht – als Einlauf-Kids für die Präsentation der Motorsportler. „So wie man es vom Fußball beim Einlauf ins Stadion kennt. Aber die Kinder sollen nicht einfach neben den Sportlern in die Arena laufen, sondern in...