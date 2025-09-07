Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Motorradunfall mit zwei Schwerverletzten in Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Motorradunfall mit zwei Schwerverletzten in Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Christian Mathea
Ein Auto kollidierte auf der Burgstädter Straße mit einem Motorrad.

Limbach-Oberfrohna.

Wegen eines Vorfahrtsfehlers ist es am Wochenende zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzte auf der Burgstädter Straße in Limbach-Oberfrohna gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstagnachmittag gegen 17.50 Uhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Subaru vom Rathausplatz kommend die Burgstädter Straße in Richtung Ostring gefahren. Beim Abbiegen nach links in die Anna-Esche-Straße soll er ein entgegenkommendes BMW-Motorrad übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß. Laut Polizei wurden der 56-jährige Motorradfahrer sowie seine 65-jährige Sozia schwer verletzt. Beide mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (cma)

