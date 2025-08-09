Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Motorsport live aus Mühlau: Verein überträgt Rennen mit Mini-Flitzern ins Internet

Das Rennauto von Eric Künzel hat 6 PS und schafft 100 Sachen.
Das Rennauto von Eric Künzel hat 6 PS und schafft 100 Sachen. Bild: Toni Söll
Das Rennauto von Eric Künzel hat 6 PS und schafft 100 Sachen.
Das Rennauto von Eric Künzel hat 6 PS und schafft 100 Sachen. Bild: Toni Söll
Chemnitz Umland
Motorsport live aus Mühlau: Verein überträgt Rennen mit Mini-Flitzern ins Internet
Redakteur
Von Christian Mathea
Vor 30 Jahren hat ein Verein das Rennfieber in dem Dorf bei Chemnitz geweckt. Die Autos auf der Rennstrecke sind zwar fünfmal kleiner als die großen Boliden, aber knapp 100 Sachen sind kein Problem.

Wer denkt, Rennen mit Modell-Autos sind eine Spielerei für kleine Jungs, die mit leise summenden Elektro-Flitzern ein paar Runden drehen, der liegt komplett falsch. An der Rennstrecke des Automobil- und Motorsportclub Mühlau muss man sich die Ohren zuhalten, wenn die kleinen Modelle mit 90 Sachen an einem vorbeisausen.
