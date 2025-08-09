Motorsport live aus Mühlau: Verein überträgt Rennen mit Mini-Flitzern ins Internet

Chemnitz Umland
Vor 30 Jahren hat ein Verein das Rennfieber in dem Dorf bei Chemnitz geweckt. Die Autos auf der Rennstrecke sind zwar fünfmal kleiner als die großen Boliden, aber knapp 100 Sachen sind kein Problem.
Wer denkt, Rennen mit Modell-Autos sind eine Spielerei für kleine Jungs, die mit leise summenden Elektro-Flitzern ein paar Runden drehen, der liegt komplett falsch. An der Rennstrecke des Automobil- und Motorsportclub Mühlau muss man sich die Ohren zuhalten, wenn die kleinen Modelle mit 90 Sachen an einem vorbeisausen.
