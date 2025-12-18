MENÜ
Am Freitag ist der Eintritt in das Spielemuseum für Groß und Klein kostenlos.
Am Freitag ist der Eintritt in das Spielemuseum für Groß und Klein kostenlos. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Mozart im Spielemuseum in Chemnitz
Von Laetitia Feddersen
Adventstürchen im Spielemuseum: Am Freitag ist der Eintritt ins Spielemuseum frei. Ab 17 Uhr erklingt Klassik mit der Sächsischen Mozart-Gesellschaft.

Die Sächsische Mozart-Gesellschaft hat einen lebendigen Adventskalender gestaltet, bei dem bis zum 22. Dezember täglich ein neues Türchen geöffnet wird. Dabei laden verschiedene Geschäfte und Institutionen – wie das Kleidungsgeschäft Ginger Club, das Hospiz Chemnitz und das Geburtshaus an der Weststraße – dazu ein, sie näher...
Mehr Artikel