Mozart im Spielemuseum in Chemnitz

Chemnitz
Adventstürchen im Spielemuseum: Am Freitag ist der Eintritt ins Spielemuseum frei. Ab 17 Uhr erklingt Klassik mit der Sächsischen Mozart-Gesellschaft.
Die Sächsische Mozart-Gesellschaft hat einen lebendigen Adventskalender gestaltet, bei dem bis zum 22. Dezember täglich ein neues Türchen geöffnet wird. Dabei laden verschiedene Geschäfte und Institutionen – wie das Kleidungsgeschäft Ginger Club, das Hospiz Chemnitz und das Geburtshaus an der Weststraße – dazu ein, sie näher...
