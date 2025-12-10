Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mühlau: Ende der Baustelle an Oberer Hauptstraße in Sicht

Seit März wurde in Mühlau an der Oberen Hauptstraße gebaut. Dieser Blick soll aber bald der Vergangenheit angehören.
Seit März wurde in Mühlau an der Oberen Hauptstraße gebaut. Dieser Blick soll aber bald der Vergangenheit angehören. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Mühlau: Ende der Baustelle an Oberer Hauptstraße in Sicht
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Seit März mussten Autofahrer mit Einschränkungen auf der Verbindungsstrecke zwischen Limbach-Oberfrohna, Burgstädt und Penig leben. Dann gab es noch Verzögerungen. Doch die Freigabe rückt näher.

Es war keine gute Nachricht für Autofahrer, als im November klar wurde, dass es Verzögerungen beim Bau an der Oberen Hauptstraße in Mühlau gibt. Seit März dauerten die Arbeiten auf der Strecke, die als eine wichtige Verbindung zwischen Limbach-Oberfrohna, Burgstädt und Penig gilt, bereits an. Mühlaus Bürgermeister Frank Rüger (Mühlauer...
