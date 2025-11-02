Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Müll am Wetterpilz: Haushalts-Gerümpel einfach an Chemnitzer Wanderweg abgeworfen

Der Wetterpilz auf dem Pfarrhübel wurde als Müllhalde benutzt. Bild: Denise Märkisch
Der Wetterpilz auf dem Pfarrhübel wurde als Müllhalde benutzt. Bild: Denise Märkisch
Der Wetterpilz auf dem Pfarrhübel wurde als Müllhalde benutzt.
Der Wetterpilz auf dem Pfarrhübel wurde als Müllhalde benutzt. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Müll am Wetterpilz: Haushalts-Gerümpel einfach an Chemnitzer Wanderweg abgeworfen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ausblick vom Pfarrhübel wird derzeit getrübt. Unbekannte haben am Aussichtspunkt auf dem Höhenweg illegal Müll abgelagert.

Müll an Wanderwegen ist leider nichts Neues. Aber das Ausmaß an einem der Wetterpilze entlang des Höhenweges hat es in sich. Vom Mini-Tresor bis zu Essensresten ist da alles dabei. Vermutlich in vergangenen Tagen haben Unbekannte Teile ihres Hausrats auf dem Wanderweg entsorgt. Bücher, Topfdeckel, Schokolade, Trinkflaschen, Töpfe, andere...
