Müll am Wetterpilz: Haushalts-Gerümpel einfach an Chemnitzer Wanderweg abgeworfen

Der Ausblick vom Pfarrhübel wird derzeit getrübt. Unbekannte haben am Aussichtspunkt auf dem Höhenweg illegal Müll abgelagert.

Müll an Wanderwegen ist leider nichts Neues. Aber das Ausmaß an einem der Wetterpilze entlang des Höhenweges hat es in sich. Vom Mini-Tresor bis zu Essensresten ist da alles dabei. Vermutlich in vergangenen Tagen haben Unbekannte Teile ihres Hausrats auf dem Wanderweg entsorgt. Bücher, Topfdeckel, Schokolade, Trinkflaschen, Töpfe, andere...