Musikalischer Start in den Chemnitzer Parksommer 2025

Vom 26. Juni bis 27. Juli wird sich die Innenstadt in eine Bühne für Künstler verwandel. Zudem gibt es auch sportliche Herausforderungen.

Chemnitz.

Am 26. Juni beginnt in Chemnitz wieder die Parksommerzeit. Bis zum 27. Juli werden Künstler aus verschiedenen Sparten für Konzerte, Lesungen und Unterhaltung in der Chemnitzer Innenstadt sorgen. Zum Auftakt gibt es im Stadthallenpark zunächst etwas für die junge Generation. Denn am 26. Juni heißt es um 10 Uhr im Stadthallenpark: Kinder singen und spielen für Kinder. Zu diesem musikalischen Ferienauftakt-Picknick laden die Nachwuchsteams des W.M.-Studios ( Werkstatt für Musik und Theater), wie das bereits in den den vergangenen Jahren der Fall war (Foto). Die Besucher erwartet ein Programm zum Mitsingen und Mitmachen. Aber auch für die älteren Generationen hält der Auftakt etwas bereit. Denn am Abend erwartet das W.M.-Studio ab 20 Uhr dann auch die Erwachsenen zu einem Programm im Stadthallenpark. Bei einem Konzert aus der Welt der Musicals möchte das Studio W.M. Highlights aus den bekanntesten Musicals präsentieren, die das Studio mit ins Gepäck für seine 27. Ostseetournee auf der Insel Usedom nimmt. (reu)