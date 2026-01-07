Musikschüler geben Neujahrskonzert in der Chemnitzer Kreuzkirche

Das Konzert soll nicht nur die Besucherinnen und Besucher ins neue Jahr geleiten – es dient auch einem guten Zweck.

Junge Künstlerinnen und Künstler sind am Freitagabend beim 10. Chemnitzer Neujahrskonzert in der Kreuzkirche auf dem Kaßberg zu erleben. Die Protagonisten kommen von der Städtischen Musikschule und der Musikschule am Thomas-Mann-Platz. Das vom Lions-Club Chemnitz-Rabenstein organisierte Benefizkonzert soll nicht nur die Besucherinnen und...