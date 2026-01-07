MENÜ
  • Chemnitz
  • Musikschüler geben Neujahrskonzert in der Kreuzkirche

Junge Künstlerinnen und Künstler geben am Freitag in der Chemnitzer Kreuzkirche an der Henriettenstraße ein Konzert.
Bild: Symbolfoto: Toni Söll/Archiv
Junge Künstlerinnen und Künstler geben am Freitag in der Chemnitzer Kreuzkirche an der Henriettenstraße ein Konzert.
Junge Künstlerinnen und Künstler geben am Freitag in der Chemnitzer Kreuzkirche an der Henriettenstraße ein Konzert. Bild: Symbolfoto: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Musikschüler geben Neujahrskonzert in der Kreuzkirche
Redakteur
Von Heiko Hößler
Das Konzert soll nicht nur die Besucherinnen und Besucher ins neue Jahr geleiten – es dient auch einem guten Zweck.

Junge Künstlerinnen und Künstler sind am Freitagabend beim 10. Chemnitzer Neujahrskonzert in der Kreuzkirche auf dem Kaßberg zu erleben. Die Protagonisten kommen von der Städtischen Musikschule und der Musikschule am Thomas-Mann-Platz. Das vom Lions-Club Chemnitz-Rabenstein organisierte Benefizkonzert soll nicht nur die Besucherinnen und...
