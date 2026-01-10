Musikschulen begeistern mit Qualität, Spaß und Vielfalt

Das Neujahrskonzert des Chemnitzer Musiknachwuchses hielt viele Überraschungen bereit. Beifall gab es für eine Vierjährige, einen singenden Oberbürgermeister und auch ein anerkannt schlechtes Lied.

Fast bis auf den letzten Platz gefüllt war die Chemnitzer Kreuzkirche am Freitagabend beim 10. Neujahrskonzert der Chemnitzer Musikschulen, das für drei Stunden keine Sekunde Langeweile aufkommen ließ und mit vielen Überraschungen aufwartete. Es war ein klingendes Zeugnis für die Qualität der Ausbildung sowohl an der Städtischen Musikschule...