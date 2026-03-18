Am Mittwoch hatte ein Lkw eine Oberleitung an der Annaberger Straße beschädigt. Die Reparatur-Arbeiten dauerten bis Donnerstagmittag.

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch, 14 Uhr, eine Oberleitung der Straßenbahn an der Annaberger Straße beschädigt. Der MAN-Fahrer (59) war stadteinwärts in die Werner-Seelenbinderstraße eingebogen, als der Kranarm seines Fahrzeugs in der Leitung hängenblieb. Der Kranarm war offenbar nicht eingefahren. Eine Straßenbahn wurde dabei am...