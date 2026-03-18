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Der Oberleitung musste repariert werden.
Der Oberleitung musste repariert werden. Foto: Harry Härtel
Der Oberleitung musste repariert werden.
Der Oberleitung musste repariert werden. Foto: Harry Härtel
Update
Chemnitz
Nach Abriss einer Oberleitung in Chemnitz: Bahnverkehr rollt wieder
Redakteur
Von Erik Anke
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Am Mittwoch hatte ein Lkw eine Oberleitung an der Annaberger Straße beschädigt. Die Reparatur-Arbeiten dauerten bis Donnerstagmittag.

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch, 14 Uhr, eine Oberleitung der Straßenbahn an der Annaberger Straße beschädigt. Der MAN-Fahrer (59) war stadteinwärts in die Werner-Seelenbinderstraße eingebogen, als der Kranarm seines Fahrzeugs in der Leitung hängenblieb. Der Kranarm war offenbar nicht eingefahren. Eine Straßenbahn wurde dabei am...
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Erschienen am: 18.03.2026 | 16:29 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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