Chemnitz
Am Mittwoch hatte ein Lkw eine Oberleitung an der Annaberger Straße beschädigt. Die Reparatur-Arbeiten dauerten bis Donnerstagmittag.
Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch, 14 Uhr, eine Oberleitung der Straßenbahn an der Annaberger Straße beschädigt. Der MAN-Fahrer (59) war stadteinwärts in die Werner-Seelenbinderstraße eingebogen, als der Kranarm seines Fahrzeugs in der Leitung hängenblieb. Der Kranarm war offenbar nicht eingefahren. Eine Straßenbahn wurde dabei am...
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Erschienen am: 18.03.2026 | 16:29 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG