Nach Absage: Neuer Termin für Tag der offenen Tür im Chemnitzer Frauengefängnis steht

Eigentlich wollte die JVA in Chemnitz schon am 7. September die Türen für Interessierte öffnen. Das wurde wegen des damals anstehenden Haftantritts der rechtsextremen Person Marla Svenja Liebich abgesagt.

Die Türen des Chemnitzer Frauengefängnisses sind schon wegen der Funktion des Hauses verschlossen. Wer freiwillig einen Blick hineinwerfen möchte, hat dazu an Tagen der offenen Tür Gelegenheit. Am 9. November wird wieder einer stattfinden. Von 9.30 Uhr (erster Einlass) bis 13.30 Uhr (letzter Einlass) können Besucher an Rundgängen teilnehmen.