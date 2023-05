Nach Amokdrohung an Chemnitzer Gymnasium: Polizei gibt Entwarnung

Ein Schüler des Goethe-Gymnasiums hat für den 1. Juni einen Amoklauf angekündigt. Das bestätigen die Stadt Chemnitz, das Landesamt für Schule und Bildung sowie die Polizei. Die Drohung sei auf zwei Schulbänke geschmiert worden, heißt es in einem Brief an die Eltern, der bereits in der vergangenen Woche verschickt wurde. Ein Polizeisprecher sagte,...