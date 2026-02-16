Nach angedrohter Kita-Schließung: Diese Alternativen fordert die Opposition für Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Das Advent Kinderhaus muss geschlossen werden. So steht es im Kita-Entwicklungskonzept, das vom Stadtrat verabschiedet wurde. CDU und Grüne sehen das anders. Das sind ihre Vorschläge.
Das Advent-Kinderhaus in Limbach-Oberfrohna steht vor dem Aus. Obwohl das Kita-Entwicklungskonzept, in dem die Schließung empfohlen wird, mehrheitlich im Januar vom Stadtrat verabschiedet wurde, hat sich Widerstand formiert.
