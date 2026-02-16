MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach angedrohter Kita-Schließung: Diese Alternativen fordert die Opposition für Limbach-Oberfrohna

Das Advent-Kinderhaus in der Bergstraße soll geschlossen werden.
Das Advent-Kinderhaus in der Bergstraße soll geschlossen werden. Bild: Andreas Seidel ,
Protestierende bei der letzten Stadtratssitzung. Unten rechts: CDU-Fraktionsvorsitzender Marvin Müller.
Protestierende bei der letzten Stadtratssitzung. Unten rechts: CDU-Fraktionsvorsitzender Marvin Müller. Bild: Andreas Seidel
Jenny Bück, Sprecherin des Grünen Kreisverbandes Zwickau.
Jenny Bück, Sprecherin des Grünen Kreisverbandes Zwickau. Bild: Patrick Schönknecht/Archiv
Das Advent-Kinderhaus in der Bergstraße soll geschlossen werden.
Das Advent-Kinderhaus in der Bergstraße soll geschlossen werden. Bild: Andreas Seidel ,
Protestierende bei der letzten Stadtratssitzung. Unten rechts: CDU-Fraktionsvorsitzender Marvin Müller.
Protestierende bei der letzten Stadtratssitzung. Unten rechts: CDU-Fraktionsvorsitzender Marvin Müller. Bild: Andreas Seidel
Jenny Bück, Sprecherin des Grünen Kreisverbandes Zwickau.
Jenny Bück, Sprecherin des Grünen Kreisverbandes Zwickau. Bild: Patrick Schönknecht/Archiv
Chemnitz Umland
Nach angedrohter Kita-Schließung: Diese Alternativen fordert die Opposition für Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Advent Kinderhaus muss geschlossen werden. So steht es im Kita-Entwicklungskonzept, das vom Stadtrat verabschiedet wurde. CDU und Grüne sehen das anders. Das sind ihre Vorschläge.

Das Advent-Kinderhaus in Limbach-Oberfrohna steht vor dem Aus. Obwohl das Kita-Entwicklungskonzept, in dem die Schließung empfohlen wird, mehrheitlich im Januar vom Stadtrat verabschiedet wurde, hat sich Widerstand formiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
2 min.
Limbach-Oberfrohna soll Kindergarten schließen: Entwicklungskonzept unter Protest im Stadtrat abgenickt
Protestierende vor dem Hippodrom in Limbach-Oberfrohna.
Eine im Stadtrat besprochene Analyse macht deutlich: Die Stadt hat einen Überschuss von fast 400 Kitaplätzen. Ein Grund für immer weiter steigende Kita-Kosten. Gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen.
Jonas Patzwaldt
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
21:57 Uhr
1 min.
Nur Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob
Laura Nolte büßte ihre Führung im letzten Durchgang noch ein.
Als Führende geht Laura Nolte in den entscheidenden Durchgang. Doch zum erhofften Gold reicht es am Ende ganz knapp nicht.
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
03.02.2026
4 min.
Reaktionen zur drohenden Kita-Schließung in Limbach-Oberfrohna: „Da denkt man, es geht um ein Horrorhaus“
Leiterin Amelie Werner vom Advent-Kinderhaus in Limbach-Oberfrohna.
Geht es um Kindergärten, wird es oft emotional. Doch der drastische Geburtenrückgang lässt sich nicht von der Hand weisen. Das sagen die Kitaleiterin, Eltern und der Stadtrat zur geplanten Schließung des Advent-Kinderhauses.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel