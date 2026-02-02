MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach Aus für Congress-Hotel: Beratungen zur Lage der Chemnitzer Wirtschaft bald öffentlich?

Tino Fritzsche (CDU) fordert für mehr Druck in der Wirtschaftspolitik.
Tino Fritzsche (CDU) fordert für mehr Druck in der Wirtschaftspolitik. Bild: Hendrik Schmidt/dpa, Ralf Jerke/A.
Tino Fritzsche (CDU) fordert für mehr Druck in der Wirtschaftspolitik.
Tino Fritzsche (CDU) fordert für mehr Druck in der Wirtschaftspolitik. Bild: Hendrik Schmidt/dpa, Ralf Jerke/A.
Chemnitz
Nach Aus für Congress-Hotel: Beratungen zur Lage der Chemnitzer Wirtschaft bald öffentlich?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

CDU und FDP fordern ein aktiveres Agieren der Politik und mehr Transparenz. Vor allem ein Gremium steht dabei im Fokus.

Nach dem Aus für das Chemnitzer Congress-Hotel drängen CDU und FDP auf einen Neustart der Wirtschaftspolitik im Rathaus. Die Arbeit des Ausschusses für Wirtschaft und strategische Entwicklung müsse transparenter und offensiver werden, fordert Tino Fritzsche, Chef der gemeinsamen Fraktion beider Parteien im Stadtrat. „Wir müssen diesen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
28.01.2026
3 min.
Wie weiter mit dem Congress-Hotel? Das sagen Chemnitzer Politiker
Eines der markantesten Gebäude in Chemnitz steht vor einer ungewissen Zukunft.
Vom Wahrzeichen zur Brache? Das Aus für den Hotelbetrieb im einstigen „Interhotel Kongress“ sorgt im Chemnitzer Stadtrat für Diskussionen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.
Michael Müller
19:40 Uhr
2 min.
Chemnitz: Licht-Herz und Menschenkette für das Congress-Hotel
Heike Flade mit ihrer Tochter Jennifer. Beide haben sich um die Sauberkeit im Hotel gekümmert. Heike Flade war seit 2008 dabei, ihre Tochter seit 2022. Sie waren bei einer Fremdfirma angestellt.
Hunderte Chemnitzer haben sich mit den Mitarbeitenden und dem Haus am Sonntagabend solidarisiert. Wenige Stunden zuvor hatte der letzte Gast das Hotel verlassen.
Denise Märkisch
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
Mehr Artikel