Nach Aus für Congress-Hotel: Beratungen zur Lage der Chemnitzer Wirtschaft bald öffentlich?

CDU und FDP fordern ein aktiveres Agieren der Politik und mehr Transparenz. Vor allem ein Gremium steht dabei im Fokus.

Nach dem Aus für das Chemnitzer Congress-Hotel drängen CDU und FDP auf einen Neustart der Wirtschaftspolitik im Rathaus. Die Arbeit des Ausschusses für Wirtschaft und strategische Entwicklung müsse transparenter und offensiver werden, fordert Tino Fritzsche, Chef der gemeinsamen Fraktion beider Parteien im Stadtrat. „Wir müssen diesen...