Nach Baum-Besetzung in Chemnitz: Wie urteilen die Behörden der Stadt?

Im Streit um den Erhalt eines 100 Jahre alten Ahorns stehen die Zeichen auf Konfrontation. Nun schaltet sich eine Grünen-Politikerin ein.

Nachdem Anwohner des Chemnitzer Gründerzeitviertels Brühl-Nord das Fällen eines alten Baumes in letzter Minute verhindert haben („Freie Presse" berichtete), ist offen, wie es dort weitergeht. Anwohner werfen dem Entwickler eines Wohnparks nebenan rücksichtsloses Vorgehen vor. Der Investor wiederum sieht sich zu Unrecht an den Pranger...