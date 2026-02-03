Nach Congress-Aus: Investor am Tietz hält an Hotel-Plänen fest

Am Sonntag wurde das Hotel Congress geschlossen. Wie es weitergeht, ist offen. An anderer Stelle in der Innenstadt sind die Neubaupläne noch nicht vom Tisch.

In Chemnitz gab es bisher 20 Hotels mit insgesamt 2657 Betten. Seit Sonntag gibt es ein Hotel weniger, bis dahin hatte die GCH-Gruppe das Congress-Hotel in der Innenstadt mit 226 Zimmern bewirtschaftet. Am Vormittag verließen die letzten Gäste das Haus.