  • Nach Congress-Aus: Investor am Tietz hält an Hotel-Plänen fest

Seit fünf Jahren herrscht Stillstand in der Baugrube vorm Tietz.
Seit fünf Jahren herrscht Stillstand in der Baugrube vorm Tietz. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Seit fünf Jahren herrscht Stillstand in der Baugrube vorm Tietz.
Seit fünf Jahren herrscht Stillstand in der Baugrube vorm Tietz. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Nach Congress-Aus: Investor am Tietz hält an Hotel-Plänen fest
Redakteur
Von Christian Mathea





Am Sonntag wurde das Hotel Congress geschlossen. Wie es weitergeht, ist offen. An anderer Stelle in der Innenstadt sind die Neubaupläne noch nicht vom Tisch.

In Chemnitz gab es bisher 20 Hotels mit insgesamt 2657 Betten. Seit Sonntag gibt es ein Hotel weniger, bis dahin hatte die GCH-Gruppe das Congress-Hotel in der Innenstadt mit 226 Zimmern bewirtschaftet. Am Vormittag verließen die letzten Gäste das Haus.
