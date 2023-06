Nach der Grundschule kommt das Museum: Exponate der Städtischen Museen in Limbach-Oberfrohna ziehen in ehemalige Artiseda-Fabrik

Die Sammlung der Städtischen Museen in Limbach-Oberfrohna hat ein neues Zuhause gefunden. Zukünftig sollen die Exponate, die momentan nicht in Ausstellungen zu sehen sind, in der ehemaligen Artiseda-Fabrik untergebracht werden. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Auf einer Gesamtfläche von 640 Quadratmetern werden die...